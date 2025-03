Verkehr in Gersbach: Über Tempo einig

Fahrbahnteiler an den Ortseinfahrten sind als Mahnung zur Geschwindigkeitsreduzierung angedacht. Eine Querungshilfe für Fußgänger an der Bushaltestelle Ebnet ist vorgeschlagen. Mit all dem zeigten sich die Gremiumsmitglieder einverstanden. Die Frage nach fehlenden Radwegen blieb offen. Diese sollten in das Verkehrskonzept aufgenommen werden, hieß es aus dem Gremium.

Nicht glücklich war der Ortschaftsrat hingegen mit dem bisher ausgewählten Standort für die Ladesäule für E-Autos. Die Mitglieder präferieren einen Platz in der Dorfmitte, möglichst nahe beim Dorfladen und nicht beim Infopavillon, den der Entwurf vorsieht. Auf diese Weise könne der Dorfladen profitieren, wenn Kunden dort während des Ladevorgangs einkaufen.