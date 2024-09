Verkehr in Grenzach-Wyhlen: „SlowUp“ bringt einige Sperrungen mit sich

Die Umleitungsstrecke führt über die Scheffelstraße zum Bahnübergang Bäumleweg und von dort über die Köchlinstraße, Emil-Barell-Straße, Gmeiniweg, Hardstraße, Ritterstraße, Solvaystraße, Kraftwerkstraße, Am Wasserkraftwerk zum Kreisverkehrsplatz und umgekehrt.

Die Anfahrtsmöglichkeit von Rheinfelden kommend erfolgt über Herten (L 139), da die B 34 nicht genutzt werden kann.

Bis auf die Hauptstraße/Jacob-Burckhardt-Straße werden sämtliche Seitenstraßen in Grenzach nördlich der B 34 gesperrt. Das bedeute zum Beispiel für die Verkehrsteilnehmer aus der Schlossgasse, dass sie nur über die Hauptstraße auf die Südseite der slowUp-Strecke und von dort über die Umleitung nach Osten in Richtung Herten über die L 139 und Lörrach fahren können.

Im Bereich der Kreuzungen B 34/Hauptstraße/Jacob-Burckhardt-Straße und Südstraße/Hardstraße regeln Ampeln und geschultes Personal den Verkehr.

In den Wohngebieten Hörnle und an der Markgrafenstraße zwischen der Kreuzung Hauptstraße/ Jacob-Burckhardt-Straße und Ob dem Dorf/Kürzeweg kann man mit motorisierten Fahrzeugen von 9 bis 18 Uhr nicht auf die B 34 fahren.

Für die Bewohner der Wohngebiete Rippel, Hornacker und Hornrain besteht wie in den vorigen Jahren die Möglichkeit, über einen abgesperrten Bereich der B 34 (vor dem ehemaligen Bahnübergang Hörnle) in den Hornrain und von dort aus über die Schlossgasse auf die Umleitungsstrecke in Richtung Wyhlen (Lörrach, Rheinfelden) weiterzufahren.

An der Basler Straße wird die Zufahrt zum Gebäude 44/44a gesperrt. Die Gemeinde bittet die betroffenen Bürger darum, ihre Fahrzeuge bis spätestens 9 Uhr am Sonntag außerhalb dieses Bereichs abzustellen und empfiehlt die Stellplätze auf der Nordseite der Scheffelstraße zwischen dem Seidenweg und dem Bäumleweg oder die am „Haus der Begegnung“ sowie die am Hallenbad. Von dort aus gelange man direkt auf die Umleitungsstrecke nach Wyhlen, Lörrach und Rheinfelden. Das gelte auch für die Bewohner vom Hörnle sowie die Anwohner der B 34 zwischen Kreuzung Hauptstraße/Jacob-Burckhardt-Straße und Ob dem Dorf/Kürzeweg, so die Gemeinde.