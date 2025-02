Verkehr in Kürnberg „Als Rennstrecke unattraktiv machen“

Weniger Tempo

Ortsvorsteher Ulrich stellte die im Verkehrskonzept der Stadt vorgeschlagenen Verbesserungen für Kürnberg vor: Die zulässige Geschwindigkeit auf der K 6352 soll vor und hinter dem Ort auf Tempo 70 reduziert werden. Im Ort selbst soll die Geschwindigkeit in den Wohnstraßen abseits der Kreisstraße flächendeckend auf Tempo 30 reduziert werden. In einzelnen Bereichen soll sogar die Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen geprüft werden. Angedacht ist auch eine Verkehrsinsel am Ortseingang. Diese wurde positiv bewertet. Ortschaftsrätin Anika Silbausch etwa meinte, eine Verengung der Fahrbahn sei vertretbar – und sinnvoller als ein Smiley, das man ignorieren könne.