Verkehr in Langenau: In der Talstraße steht die Sanierung an

Gesetzliche Anforderungen

Bei einer Verkehrszählung wurden im September rund 300 Fahrzeuge in 24 Stunden verzeichnet. Es gebe zwölf öffentliche Stellplätze. Thema waren auch die gesetzlichen Anforderungen an die Infrastruktur. Grundsätzlich müssten die Gehwege 2,50 Meter breit sein, das gegenwärtige, einseitige Bürgersteig misst an der breitesten Stelle 1,50 Meter. Die Straße biete keine „Aufenthaltsqualität“ und sei für Radfahrer schwierig zu befahren. Abstellanlagen für Fahrräder gibt es nicht. Der gradlinige Verlauf fördere hohe Geschwindigkeiten trotz 30er-Zone. Die beidseitig benutzbare Fahrbahn, auf der teilweise auch Autos stehen dürfen, misst derzeit sechs Meter.