Verkehr in Lörrach: E-Mobilität und Carsharing sollen in der Stadt ausgebaut werden

Die Infrastruktur

Wo bereits Infrastruktur hergestellt wurde, zeigt die städtische Auflistung. So gibt es demnach in der Stadt aktuell 15 Standorte von öffentlichen Ladesäulen mit insgesamt 28 Plätzen. Sieben davon mit 13 Plätzen entfallen auf die Kernstadt. Hinzu kommen zwei Standorte mit sechs Plätzen in Brombach, zwei Standorte mit zwei Plätzen in Stetten sowie jeweils ein Standort mit zwei Plätzen auf dem Salzert, in Tumringen und in Hauingen. Haagen hat einen Standort mit einem Platz.