„Wir sind bemüht, einmal im Monat in Märkt für etwa zwei Stunden zu messen“, sagte Rechts- und Ordnungsamtsleiterin Ellen Nonnenmacher in der jüngsten Sitzung. Die sogenannte Semistation, ein Blitzer auf einem Anhänger, könne auch mal länger stehen bleiben. Diese war allerdings zuletzt im Jahr 2021 in Märkt zu sehen – zweimal drei Tage lang.