Verkehr in Rheinfelden: Straßen wegen Trottoirfest gesperrt

Anlässlich des Rheinfelder Trottoirfests vom 30. August bis 1. September kommt es ab Montag, 26. August, zu einigen Verkehrseinschränkungen in der Kernstadt. So werden ab Montag, 26. August, die Alte Landstraße von der Friedrichstraße her sowie die Güterstraße ab Einmündung Schillerstraße für Fahrzeuge aller Art gesperrt, teilt die Verwaltung mit.