Verkehr in Schopfheim: Altstadt wird barrierefreier

Beton statt Naturstein

Die bisher mit Natursteinpflaster belegten Flächen in der Wallstraße und der Entegaststraße werden durch eine neue Betonpflasterung ersetzt. Diese Maßnahme diene dazu, die Begehbarkeit für Menschen mit Rollatoren, Kinderwagen oder Rollstühlen deutlich zu verbessern. Bei den Umbauarbeiten lege die Stadt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit, heißt es weiter: Die alten Pflastersteine aus der Hauptstraße finden in den neuen Flächen eine sinnvolle Wiederverwendung. Dadurch werde nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch Baumaterial effizient genutzt.

Sperrung nötig

In den vergangene Tagen fanden die Umbauarbeiten in der Wallstraße statt. Ab kommender Woche wird die Fläche in der Entegaststraße barrierefrei umgestaltet.