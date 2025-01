Verkehr in Schopfheim: Deutlich mehr Tempo 30 in der Stadt

Flickenteppich befürchtet

In Sachen Lärmbekämpfung kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage. Kurzfristig umsetzbares Mittel der Wahl ist indes die Temporeduzierung; in Schopfheim bedeutet das vor allem deutlich mehr Tempo-30-Etappen (s. Info). „Ich habe versucht, mir ein Bild zu machen – bin aber gescheitert“, bekannte Gemeinderat Kai Horschig (Freie Wähler) beim Blick auf die zahlreichen Teil-Strecken, in denen Tempo 30 neu eingeführt werden soll – während ringsum alles beim Alten, nämlich bei Tempo 50 bleibt. „Das ist ein Riesenflickenteppich.“ Er plädierte dafür, den Plan nochmals gesamthaft anzuschauen, um vielleicht den ein oder anderen Lückenschluss hinzubekommen – besser eine einheitliche Regelung als ein Hin und Her, so die Idee.

Tatsächlich habe man die bislang vorhandenen Möglichkeiten hier schon ausgeschöpft, erläuterte Peter Koehler vom Ingenieurbüro: Wo die Lücke zwischen zwei lärmbedingten 30er-Etappen unter 300 Meter lang ist, kann die ganze Strecke entsprechend ausgewiesen werden.

Zugleich gelte: An manchen Stellen und zu manchen Zeiten gäben die Lärmpegel eine Tempo-Limit schlicht nicht her. Das erkläre beispielsweise, dass in Langenau nur nachts in der gesamten Ortsdurchfahrt Tempo 30 gelten soll.