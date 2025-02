Verkehr in Schopfheim: Konzept auf die Wartebank?

Unfall ICE prallt in Hamburg gegen Lkw - ein Toter, elf Verletzte

In Hamburg-Harburg sind ein ICE und ein Sattelzug zusammengestoßen. Ein Mensch stirbt an den Folgen des Unfalls. Fast 300 Fahrgäste saßen in dem Zug auf dem Weg nach München. Eines ist noch unklar.