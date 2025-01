Verkehr in Schopfheim: SPD fordert Solaranlage auf Parkplatz West

Stadt geht von Verlust aus

Die SPD kommt in ihrem Antrag zum Schluss, dass sich eine PV-Anlage rechnen könne. Die Stadt errechnet da anderes: Die von der SPD angeführte Kalkulation beziehe sich auf eine Dachanlage mit einem Preis von etwa 1600 Euro pro kWp und auf die Annahme, dass das zugehörige städtische Gebäudes etwa 50 Prozent des produzierten Stroms selbst verbraucht. Der SPD-Antrag aber ziele auf eine PV-Überdachung und einen zusätzlichen Batteriespeicher. Allein die Anlage ohne Batteriespeicher würde laut Stadt zwischen 4000 und 10 000 Euro kosten. Im besten Fall würden sich die Kosten bei einer 100-kWp-Überdachung auf rund 400 000 Euro belaufen, bei einem Ertrag von etwa 100 000 kW/h pro Jahr. Bei einer Volleinspeisung der Stromerträge ins Netz liege die Vergütung bei bis zu 0,1273 Euro pro kWh. Zu erwarten wäre also ein Ertrag von 12 730 Euro im Jahr. Zusammen mit Abschreibungen und Zinsen stünden diesem Ertrag Aufwendungen von 32 500 Euro gegenüber – macht einen Verlust von knapp 20 000 Euro im Jahr. Zudem befürchtet die Stadt, dass es zu Vandalismus kommen könnte. Gerade die Überdachung könnte Personen anziehen, die schon zuvor bei Beschädigungen und Vermüllungen an der dortigen Skateanlage aufgefallen seien.