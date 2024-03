Ob die Neuerung nun wie gewünscht für mehr Sicherheit sorgt, müsse sich weisen. „Es bleibt ein sehr unfallträchtiger Punkt“, betonte Wünsch und schilderte, dass es just an diesem Tag wieder zu einem Beinahe-Unfall gekommen sei. Man müsse überlegen, ob an dieser Stelle längerfristig nicht doch mehr Veränderung nötig ist.