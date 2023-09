Verkehr in Steinen Alte Technik kostet viel Zeit

Auch eine barrierefreie Unterführung an dieser Stelle sei wünschenswert, sagte Braun. An der Wiesenstraße könnte man dann direkt auf dem Niveau des Gehwegs herauskommen. Derzeit müssten die Reisenden extra früh am Bahnhof sein, um von Gleis eins auf zwei oder umgekehrt zu wechseln. Dazu komme, dass der Bahnübergang am Bahnhof nicht barrierefrei sei. Da die Gleise nicht im rechten Winkel überquert werden, könnten die Räder eines Rollstuhls in die Gleise geraten und der Rollstuhl umstürzen. Und die Gefahr sei nicht nur theoretisch, die Gemeinde wisse von Betroffenen.

Es gehe auch darum, weniger Autofahrer ums „Scharfe Eck“ und durch die Eisenbahnstraße fahren zu lassen, sagte Braun. Deswegen gebe es Schilder, die über den Egertenweg in die Bahnhofstraße leiten. Damit umgehe man auch das Stoppschild kurz vor dem Bahnübergang. Und gerade Sattelschlepper hätten Probleme, die Kurve am „Scharfen Eck“ zu nehmen.

Ostumfahrung

Abhilfe soll auch die Ostumfahrung schaffen. Dann würde der Verkehr aus Richtung Weitenau und Schlächtenhaus bei der Kurve nicht mehr nach Westen auf die Eisenbahnstraße geleitet, sondern weiter nach Süden auf die Rotzlerstraße. Von dort könnten Autos nach links abbiegen und über den Bahnübergang und die Wiesebrücke zur Bundesstraße 317 gelangen – oder geradeaus in Richtung Bahnhofstraße und Pendlerparkplätze. Für Lastzüge ist diese Kurve allerdings zu eng. Sie müssen dort geradeaus fahren. Verwaltung und Gemeinderat seien intensiv am Thema Ostumfahrung dran. Der Bereich um den Cornimont-Platz könnte durch die Ostumfahrung auch verkehrsberuhigt werden. Das würde vielen Eltern auch Sorgen nehmen. Denn kleine Kinder spielen gerne am Brunnen dort, während knapp daneben die Autos vorbeifahren. Eine Absperrung dort sei nicht möglich, da für Radfahrer ein gewisser Abstand eingehalten werden muss. Der Brunnen selbst kann aus statischen Gründen nicht verschoben werden, da sich unter dem Platz eine Tiefgarage befindet.

Und dann ist da noch die Sache mit dem neuen Zentralklinikum. Da es dort vorerst keinen Bahnhalt gibt, wird wohl ein Pendelverkehr eingerichtet. Er hoffe, dass dafür der Bus von Grenzach-Wyhlen über die Dinkelbergorte genutzt wird, und so Hüsingen besser angebunden wird, sagte Braun.