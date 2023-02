Verkehr in Steinen Knapp 1600 Autos rauschen in Blitzer

Mittags blitzt es am meisten

Der höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 76 Stundenkilometer, wie das Landratsamt nun auf eine erneute Anfrage mitteilte. Das Auto war in Richtung Ortsmitte unterwegs. In diese Richtung wurden zwischen 11 und 13 Uhr 67 Fälle pro Stunde verzeichnet. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr waren die Verstöße am geringsten, insgesamt 21 wurden verzeichnet.

Geld geht an Kreis

In Fahrtrichtung Hauingen gab es die meisten Blitze zwischen 14 und 15 Uhr mit 65 Fällen. Zwischen Mitternacht und 5 Uhr waren es in diese Richtung noch 28 Verstöße. Kommt nun ein fester Blitzer wie an der Bundesstraße in Höllstein ans Haus der Sicherheit? Das könne aus den vorliegenden Daten nicht geschlossen werden, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Auch sei das schwer mit dem Blitzer in Höllstein zu vergleichen: einerseits, weil die Anlage nicht dauerhaft mit Kameras ausgestattet ist, und andererseits, weil die Stelle bekannt ist, weshalb generell weniger geblitzt wird. Durchschnittlich löst die Kamera dort um die 50 Mal pro Messtag aus.