Verkehr in Todtnau: Marode Straße wird endlich saniert

Einstimmig beschloss der Todtnauer Gemeinderat die Vergabe der Arbeiten an den günstigsten der vier Bieter, die Firma Walliser-Bau aus Utzenfeld. Wesentliche Ausschreibungsinhalte sind neben den Straßenbauarbeiten an der Hohfelsstraße der Neubau eines Regenwasserkanals, die Sanierung der Schmutzwasserkanalisation, die Herstellung eines Wendeplatzes mit Stellplatzanlage, Belagsanierungen im Bereich der Franzosenbergstraße sowie Ertüchtigungen am Trinkwassernetz und der Stromversorgung durch die Versorgungsträger.