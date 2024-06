30-Minuten-Takt

Und wer will schon drei Stunden am Tag im Bus sitzen? Argast wünscht sich einen 30-Minuten-Takt zwischen Zell und Titisee. Sven Hübschen wies darauf hin, dass der ACE sich dafür einsetze, Pendlerverkehre effizienter und umweltverträglicher zu gestalten. Der Ausbau der Rad-Infrastruktur ist dem Verkehrsclub ebenso wichtig wie eine konsequente Förderung der Elektromobilität. „Viele Schwarzwälder sind aufs Auto angewiesen“, betonte Hübschen, „aber manche haben kein Auto oder sind zu alt, um Auto zu fahren.“ Sie seien daher auf gute Verkehrsverbindungen angewiesen. Der ACE will nun in einem nächsten Schritt wissen, wie hoch der Bedarf für eine Regionalbuslinie ist. Walter Krögner und Sven Hübschen würden gerne an Baustellenampeln Flyer an Autofahrer verteilen, um zu erfahren, wie das Mobilitätsverhalten der Pendler aus der Region ist. Erkenntnis über die Bedeutung der Verkehrsmittel erhoffen sie sich auch vom Klimamobilitätsplan für das Biosphärengebiet Schwarzwald, den ein Verkehrsplanungsbüro im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg erstellen soll. Vor der Sommerpause soll laut Krögner die Ausschreibung für dieses Projekt erfolgen.