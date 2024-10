Verkehr: Initiative sieht weiter zu hohe Hürden für Tempolimits

Der große Zulauf zu der Initiative spreche für die Überparteilichkeit des Bündnisses, so Dienberg. Vertreten seien große Städte ebenso wie kleinere und mittlere Gemeinden und Städte. Sie wollen erreichen, dass den örtlichen Straßenverkehrsbehörden überlassen bleibt, wo sie Geschwindigkeitsbeschränkungen wie Tempo 30 oder 40 einführen wollen. Dies sei nach wie vor an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, und selbst wenn es Erleichterungen gebe, reicht der Spielraum aus Sicht der Initiative weiterhin nicht aus.

Hoher Aufwand als Bremsklotz

So sei der Aufwand, entsprechende Anordnungen, etwa zum Lärmschutz, zu begründen, noch immer hoch, sagte Dienberg. Erforderliche Gutachten kosteten viel Geld und bänden Personal. Schwierig sei es zudem nach wie vor, Tempolimits mit städtebaulichen Argumenten umzusetzen, etwa weil die Menschen in einem Ort leben, Besorgungen erledigen oder ihre Freizeit dort verbringen wollen. Dienberg verwies besonders auf kleinere Städte und Gemeinden, die an Durchgangsstraßen liegen. Dort rausche der Pendler- und Schwerlastverkehr häufig mitten durch den Ortskern. Es sei unverständlich, warum in solchen Fällen nicht von der Ortsein- bis zur -ausfahrt Tempo 30 möglich sei.