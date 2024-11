Verkehr ins Gersbach: Brücke ist wieder freigegeben

Damit sei eine kostengünstige Lösung gefunden worden, um die Verbindung für alle Verkehrsteilnehmer wiederherzustellen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Gesamtkosten für die Errichtung der Notbrücke lägen bei 30 629 Euro und liegen damit geringfügig über dem vom Gemeinderat beschlossenen Kostenrahmen von 30 000 Euro.

Parallel zu den Arbeiten an der Brücke laufen die Sanierungsarbeiten an der Stützmauer „Zum Bühl“. Die Baustelle befindet sich derzeit in vollem Gange und soll bis zum Sommer abgeschlossen sein.