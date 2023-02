Verkehr Koalitionsstreit um schnelleren Autobahnbau verschärft sich

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Johannes Vogel sagte: "Ein Tempolimit bei Planungs- und Genehmigungsverfahren können wir uns nicht erlauben." Die Einwände der Grünen gegen Beschleunigung beim Straßenbau seien kein Beitrag zum Klimaschutz, sondern alleine zur Verlangsamung.

Die SPD im Bundestag zeigte sich zuversichtlich für eine Lösung des Streits. "Ich glaube, dass ein abgestufter Maßnahmenkatalog möglich ist", sagte SPD-Fraktionschef Mützenich. "Das müssen wir uns jetzt nochmal genau anschauen." Er sei der "festen Überzeugung, dass es ganz wichtig sei, Planungsbeschleunigung insgesamt zu machen – sowohl für den Infrastrukturbereich, als auch für den Verkehrsbereich, da wo es um Lückenschlüsse geht". Zudem verwies Mützenich auf einen für Freitag geplanten Beschluss des Bundestags zur Beschleunigung verwaltungsgerichtlicher Verfahren im Infrastrukturbereich. Dies sei wichtig.

Dröge hatte die SPD kritisiert, weil sie im Streit um eine Beschleunigung des Straßenbaus nicht klar Stellung für den Klimaschutz beziehe. "Die SPD schaut nur zu", sagte sie der "Bild am Sonntag". Im "ntv Frühstart" am Montag sagte sie: "Man kann in solchen Debatten nicht wie ein Zuschauer am Spielfeldrand stehen und sagen, einigt euch, uns ist alles recht."