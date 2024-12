Verkehr: Kontroverse über Velorouten im Kanton Basel-Stadt

Aber: Der Kommissionsmehrheit geht der von der Regierung ausgearbeitete Gegenvorschlag nicht weit genug. Sie will sich unter anderem nicht mit den 40 Kilometern Velovorzugsrouten begnügen, wie sie die Regierung in ihrem Gegenvorschlag festgelegt hat (in der Initiative war von 50 Kilometern die Rede). Konkret will die Kommissionsmehrheit unter anderem gesetzlich festlegen, dass zusätzliche „Haupt- und Nebenverbindungen ausgebildet“ werden sollen. Zudem will sie einen Passus „für verkehrstechnische Sofortmaßnahmen zur zeitnahen Behebung von Gefahrenstellen im Fuß- und Veloverkehr“ ins Gesetz aufnehmen.