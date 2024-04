Verkehr: NRW-Verkehrsminister fordert Tempo für Infrastrukturfonds

Die nächste Verkehrsministerkonferenz findet am 17. und 18. April in Münster statt. Wissing hatte sich wegen eines steigenden Investitionsbedarfs für einen "Infrastrukturfonds" ausgesprochen, in dem Finanzmittel für Schienen, Straßen und Wasserwege für mehrere Jahre gebündelt werden sollen. Er will dazu auch privates Kapital mobilisieren.

Krischer hält immense Mittel für nötig

"Der Druck ist auf allen staatlichen Ebenen da, denn der Finanzbedarf für Straßen, Schienen und Wasserwege ist auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten enorm und wird sogar noch deutlich weiter wachsen", sagte Krischer. Trotz aller Anstrengungen hätten weder der Bund noch Länder und Kommunen auch nur ansatzweise ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung. Allein der Erhalt von Brücken über alle Verkehrsträger hinweg werde große Milliardensummen verschlingen.