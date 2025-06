Verkehr: Pfingststau in Bayern, entspannte Verkehrslage in NRW

ADAC: Kein außergewöhnliches Stau-Aufkommen in NRW

Ganz anders die Lage in Nordrhein-Westfalen: Nach Angaben einer Sprecherin des ADAC kam es auf den Autobahnen in NRW zu keinem außergewöhnlich hohen Stau-Aufkommen. Gegen Mittag meldete der WDR etwa 70 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen. Am Freitag war es deutlich staureicher: Laut WDR-Verkehrsstudio erreichte die Staulänge am Nachmittag gegen 16.00 Uhr mit rund 420 Kilometern ihren Höhepunkt.