verkehr: Schweizer lehnen Autobahnausbau ab

Komitee pro Rheintunnel

„Es ist ein enttäuschendes Ergebnis – heute hat das Stimmvolk an der Urne die Sicherung des Nationalstraßennetzes abgelehnt. Dieses Nein ist für die Mobilität der ganzen Schweiz eine Vollbremsung, trifft unsere Region aber besonders hart. Die bereits prekäre Verkehrssituation auf der Osttangente und in den anliegenden Quartieren wird sich zusätzlich verschärfen. Wir kämpfen weiter für eine Entlastung auf den Nationalstraßen der Region Basel“, heißt es in der Stellungnahme des Komitees.

Nach dem Abstimmungssonntag sei die Zukunft der Mobilität nicht geklärt. Gerade in der Region Nordwestschweiz werde mit dem Nein zum Rheintunnel dringend benötigte Infrastruktur vorerst nicht gebaut.