Verkehr: Stau auf der A 5 zieht auch Unfälle nach sich

Es gilt ein Tempolimit von 60 Stundenkilometern

Im Anschlussstellenbereich gilt von 7 bis 18 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 Stundenkilometer. Diese war Teil der verkehrsrechtlichen Anordnung und galt ab Start der Bauarbeiten, erklärt Mayer. „Die Situation (an der Anschlussstelle) ist uns bekannt, deshalb haben wir an der Anschlussstelle Bad Krozingen eine zusätzliche Beschilderung eingerichtet, um den Verkehr auch über den Grenzübergang Breisach zu führen“, informiert die Pressesprecherin.

Aber auch dort staut sich der Verkehr vor allem an Freitagen mittlerweile weit zurück. Denn: Ortskundige Autofahrer, die aus Freiburg kommen und nach Bad Krozingen oder Hartheim wollen, können derzeit nicht über die „Schneckental“-Route bei Pfaffenweiler ausweichen – dort laufen ebenfalls Bauarbeiten. Deshalb ballt sich der Verkehr nach Süden vermehrt auf der B 3 und eben auf dem Autobahnabschnitt Freiburg-Bad Krozingen.

Junger Mann stirbt

Der Unfall von Mittwoch ist nicht der einzige: Ein Toter und ein Verletzter waren nach einem Verkehrsunfall am Montag, 19. Mai, zu beklagen. Der 19-jährige Fahrer eines Transporters befuhr die A5 in Fahrtrichtung Norden. Auf der Höhe der Anschlussstelle Neuenburg fuhr er auf einen vor ihm fahrenden Laster auf, der wegen des Rückstaus in der Auffahrt stark abbremsen musste. Der Aufprall war so stark, dass sein 17-jähriger Beifahrer bei dem Unfall starb.