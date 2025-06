Verkehr und Einzelhandel: Stadt gegen CDU-Verkehrsforderungen

Krisenszenario

Selbst wenn man nicht den „Worst Case“ – Auto auf Gleisen – annimmt: „In jedem Fall entstünde durch den haltebedingten Rückstau eine unübersichtliche und damit unfallgeneigte Verkehrssituation“; mit „Schäden an Körper, Gesundheit, Leben und bedeutenden Sachwerten wäre zu rechnen“.

Keine Durchfahrt

In ihrem Krisenszenario sieht sich die Stadt von einer Stellungnahme des Regierungspräsidiums und des Busunternehmens bestärkt, das unter anderem an dieser Ecke mit Gelenkbussen unterwegs ist. Vergleichsweise kurz fällt die Absage an die Idee aus, die (Nicht-)Durchfahrt unter der Lenkplastik für den Autoverkehr zu öffnen – auf dass Autofahrer von der Hauptstraße aus den Marktplatz-Parkplatz ansteuern können, ohne die kleine Extraschleife an der Uehlin-Baustelle vorbei zu drehen. Das Lichtraumprofil entspreche nicht den für den Durchfahrtsverkehr geforderten 4,50 Metern, erklärt die Stadt. Sprich: Die Durchfahrt ist zu niedrig.

Zu niedrig, zu belebt – und sicher nicht für den Autoverkehr geeignet: die Durchfahrt unter der Lenkplastik am Marktplatz Foto: Anja Bertsch

Weniger Gratisparken

Zudem sei die Fläche zugunsten der Aufenthaltsqualität formal und praktisch längst keine öffentliche Verkehrsfläche mehr, argumentiert die Stadt weiter und verweist auf die dortigen Sitzbänke, die bestens frequentierten Außengastronomien und „rege Fußgängerbewegung“. Eine dritte „Sofortmaßnahme“ könnte der Gemeinderat selbst beschließen – sollte das aber dennoch nicht tun, so die Empfehlung der Verwaltung. Die CDU hatte gefordert, die Gratis-Parkdauer auf dem SBG-Parkplatz (Hebelstraße) von derzeit acht auf maximal drei Stunden zu begrenzen, „um eine höhere Verfügbarkeit für Kunden und Besucher sicherzustellen und Dauerparker zu vermeiden“; im Visier dabei Berufsschüler und Rathausmitarbeiter.