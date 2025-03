Anfang März wurde festgestellt, dass sich ein bereits bekannter Riss in einem tragenden Bauteil deutlich ausgeweitet hat. Zuletzt durfte sie deswegen nur einspurig befahren werden.

Der für Straßenverkehr zuständige Bezirksstadtrat in Charlottenburg-Wilmersdorf, Oliver Schruoffeneger (Grüne), bezeichnete die Situation im RBB-Fernsehen als "Katastrophe mit Ansage". Er kritisierte, dass noch keine Umleitungskonzepte vorlägen. Am Mittag will die Autobahn GmbH Nordost sich zu möglichen Lösungen für die Verkehrsprobleme durch die Vollsperrung äußern.