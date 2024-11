Umfangreiche Bauarbeiten an der Eichener Straße beginnen am Montag, 11. November, teilt die Stadtverwaltung mit. Dabei wird ein Gehweg errichtet und die Breitbandversorgung ausgebaut. Die Bauarbeiten sollen bis Ende Januar beendet sein, wenn das Wetter mitspielt. Für sicher und effiziente Bauarbeiten brauche es eine Vollsperrung, so die Stadtverwaltung. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Umleitung über den Vicemoosweg eingerichtet. Autos werden über die Wehrer Straße, die Bundesstraße 518, die Oberdorfstraße und die Alte Wehrer Straße umgeleitet.