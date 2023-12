Verkehr: Warnstreik beendet, Fahrplanwechsel kommt: Das ändert sich

Der Fahrplanwechsel und das Warnstreik-Ende setzen die Leitstellen der Bahn an diesem Wochenende unter Hochdruck. Bis zum Betriebsbeginn am Samstagmorgen soll der Verkehr wieder weitgehend stabil laufen. Der Arbeitskampf bei der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen hatte für 24 Stunden weite Teile des Personenverkehrs in Deutschland zum Erliegen gebracht und auch den Güterverkehr stark getroffen.

Bis zum späten Freitagabend ging der zweite Arbeitskampf der Gewerkschaft unter ihrem Chef Claus Weselsky in der laufenden Tarifrunde. Zwar hat Weselsky versprochen, für den Rest des Jahres und bis einschließlich 7. Januar auf weitere Warnstreiks zu verzichten. Danach soll es aber mit längeren und intensiveren Arbeitskämpfen weiter gehen. Bis dahin immerhin hat die Bahn Zeit, sich um andere Themen zu kümmern.