Verkehr Warum viele Menschen Sprit für billig halten - zu Recht?

Der Experte

"Ich würde nicht sagen, dass Sprit derzeit günstig ist", sagt Christian Laberer, Kraftstoffmarkt-Experte beim ADAC. "Momentan steuern wir darauf zu, dass 2025 das viertteuerste Tankjahr aller Zeiten wird. Wenn man die Inflation mit einrechnet, sieht es nicht mehr ganz so dramatisch aus, es gäbe aber durchaus noch ein bisschen Luft nach unten beim Preis – insbesondere bei den Margen im Großhandel und bei den Raffinerien. Dort bleibt noch immer deutlich mehr Geld hängen als vor den Verwerfungen durch den Ukraine-Krieg."

Aber warum fühlt sich der Preis dann für manche trotzdem billig an?

Laberer sieht hier die Gewöhnung am Werk. Schon zu Zeiten sehr viel höherer Preise hat er davon gewarnt. Manche Menschen nähmen die aktuellen Preise als relativ günstig war, "weil wir vor gar nicht allzu langer Zeit, schon sehr viel dramatischere Preise gesehen haben", analysiert er. "Man gewöhnt sich über die Zeit an die neuen Niveaus und ist dann fast schon erleichtert, wenn es statt zwei Euro nur noch 1,70 pro Liter kostet. Es ist, wie wenn man aus der Kälte in einen kühlen Raum kommt: Der fühlt sich dann auch im Vergleich warm an.