Nicht schlecht gestaunt haben am Montag zahlreiche Autofahrer, die auf der B 34 zwischen Wyhlen und Rheinfelden unterwegs waren. Weil die Straße im Bereich des Bahnübergangs hinter dem Wyhlener Ortsausgang einen neuen Belag erhält, sind die Bahnschranken außer Betrieb. Stattdessen steht vor Ort Personal bereit, das vor Herannahen der Züge eine Absperrkette über die Bundesstraße spannt. Deshalb kam es am Montagnachmittag zu längeren Staus. Zahlreiche Autofahrer wendeten daher ihre Fahrzeuge, fuhren zurück nach Wyhlen um vom dortigen Kreisverkehr dann via Markhof und Herten in Richtung Rheinfelden zu gelangen. Wie von Baustellenmitarbeitern vor Ort zu erfahren war, sollen die Arbeiten auch noch am Dienstag fortgesetzt werden.