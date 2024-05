Der Bunkerkiosk zirka 1970. Im Vordergrund ist das Dreirad von Teofila Hornik zu erkennen. Foto: Städtisches Archiv

Wie der Bahnhof zu seinem richtigen Namen kam: Eine Anfrage von einem Inzlinger Eisenbahnfan veranlasste Monika Merstetter nachzuforschen. Von 1929 an war die Bahn nicht damit einverstanden, dass ein Ort nach einer Lage am Fluss bezeichnet werden kann. So stand auf den Schildern „Weil (Rhein)“. Mehrfaches Intervenieren seitens der Stadt brachte nichts.

Streit mit der Bahn

Erst als verschiedene Badeorte wie Bad Bellingen oder Bad Säckingen Prozesse führten, da in den Kursbüchern der Bahn die Kurorte von den Gästen nicht zu finden waren, weil der Zusatz „Bad“ fehlte, kam Bewegung in die Sache. Reinhold Utke, hat zahlreiche Fotos des Bahnhofs in seinem Archiv. Das letztdatierte mit „Weil (Rhein)“ stammt aus 1986. Dieter Walk, Hauptamtsleiter von 1979 bis 2006, erinnert sich, dass die Bahn damals 30 000 D-Mark für die Änderung der Schilder verlangte. Später lagen die Verhandlungen bei 12 000 D-Mark. Als Walk bei einer Besprechung im Badischen Bahnhof die fertigen Schilder zufällig an der Wand stehen sah, waren die Verantwortlichen der Bahn sehr verärgert.