Verkehrsinfos in Google Maps: Google korrigiert Falsch-Information über Tunnelschließungen

Zuvor hatte sich die Polizei in Thüringen auf der Mitteilungsplattform X über die fehlerhaften Verkehrsinformationen beschwert, die unnötige Umleitungen provoziert hatten: "Achtung: Autobahntunnel in Thüringen sind geöffnet", hieß es in dem X-Eintrag. In diversen Navigationsdiensten wie Google Maps würden aktuell verschiedene Autobahntunnel in Thüringen als gesperrt angezeigt. "Dies ist eine Falschmeldung. Die Tunnel sind geöffnet."

Viele Datenquellen

Die Tatsache, dass die Polizei die Fehlanzeigen nicht nur bei Google Maps beobachtete, legt den Schluss nahe, dass einer der Datenlieferanten falsche Informationen geliefert hatte. "Die Daten in Google Maps stammen aus einer Vielzahl von Quellen", sagte der Google-Sprecher. "Darunter kommerzielle Datenunternehmen, öffentlich zugängliche Quellen und in einigen Fällen von Partnern wie lokalen Verwaltungen."