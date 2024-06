Verkehrskonzept Schopfheim: Die Mobilität in der Stadt neu aufspuren

Verschiedene Interessen

Große Herausforderung in Schopfheim wie in jeder Stadt: Die unterschiedlichen und teils konkurrierenden Interessenlagen diverser Verkehrsteilnehmer vom Fußgänger über den Radfahrer zum Autofahrer auf dem nunmal begrenzten Stadtraum in Einklang – oder zumindest an einander vorbeizubringen. „Früher war der öffentliche Raum ganz anders eingeteilt. Wichtig waren breite Straßen, Parkplätze für Autos und schmale Gehwege“. Diese Haltung müsse jetzt mit viel Mühe und Finanzkraft korrigiert werden, machte Verkehrsplaner Stefan Wammetsberger vom Kalrsruher deutlich.

Zählungen und Befragungen

Für das Gesamtmobilitätskonzept wurden zahlreichen Verkehrszählungen von Auto- und Radfahrern durchgeführt und der ruhende ebenso wie der Radverkehr analysiert.