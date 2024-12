Verkehrsmittel feiert Geburtstag: Die Tram 8 verbindet Weil und Basel seit einem Jahrzehnt

Punktgenau getroffen

Weitere Informationsquellen für die Bürger waren die jährlichen Informationsveranstaltungen im Kulturzentrum Kesselhaus und die Newsletter. Ab 2009 bis zum Tramstart wurden 20 Newsletter in einer Auflage von jeweils rund 8000 Exemplaren gedruckt und breit gestreut an die Bewohner in Friedlingen und Kleinhüningen verteilt.

An der Landesgrenze trafen zwei unterschiedliche Koordinations- und Höhenbezugssysteme aufeinander. Um das Risiko in Lage und Höhe zu minimieren, verständigte man sich darauf, dass das Tiefbauamt des Kantons Basel-Stadt die Absteckungsdaten in das jeweilige andere System umgerechnet und abgeglichen hat. Alle waren glücklich, als sich die Gleise am Zoll punktgenau getroffen haben. Dies wurde mit einem kleinen Fest gefeiert. Der Lückenschluss war geschafft.

Aber auch der Betrieb der Tram 8 auf deutschem Gebiet hatte seine Tücken. Für die in der Schweiz zugelassenen Tramfahrzeuge wurde eine Betriebsgenehmigung nach deutschem Recht erforderlich. Und hier lag dann der Teufel im Detail: In der Schweiz sind für Trams keine Bremslichter vorgesehen. Nach den deutschen Bestimmungen müssen Straßenbahnfahrzeuge aber Bremslichter haben. Daher mussten die Trams der BVB nachgerüstet werden. Dafür mussten aber die Regelungen in der Schweiz angepasst werden, damit die Tramfahrzeuge mit Bremslichtern ausgestattet werden dürfen.

Zu Fuß nach Friedlingen

Am 14. Dezember 2014 wurde der Trambetrieb für die Bevölkerung mit einem Volksfest gestartet. Die Resonanz war großartig. Die Bevölkerung nutzte die kostenlose Möglichkeit, die Tramstrecke zu erkunden. Ich selbst wollte mit der Tram zu einer Veranstaltung nach Friedlingen fahren. Leider waren alle Trams, die an der Haltestelle am Bahnhof vorbeikamen, immer voll. Ich bin dann zu Fuß nach Friedlingen gelaufen.

