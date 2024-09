So muss etwa auf der A1 von Heiligenhafen-Ost bis Kreuz Hamburg-Ost oder auf der A3 von Köln nach Passau mit viel Verkehr gerechnet werden. Die A7 von Hamburg nach Füssen/Reutte gilt laut Autobahn GmbH ebenso als staugefährdet. Auch in den Nachbarländern Schweiz und Österreich müssen sich Autoreisende mitunter auf Stau einstellen, so etwa auf der A5 vom Hattenbacher Dreieck bis Basel oder auf der A8 von Stuttgart nach Salzburg.

Für einen zähen Verkehr sorgen auch Baustellen. Besonders kritisch sei es etwa auf der A3 in Nordrhein-Westfalen, der A6 in Rheinland-Pfalz und der A7 am dänischen Grenzübergang Ellund bis zum Dreieck Bordersholm in Schleswig-Holstein. Die Autobahn GmbH rät, diese Bereiche zu meiden und nach Möglichkeit auf andere Routen zu wechseln.