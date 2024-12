Verkehrssicherheit: Ärger um Helmpflicht für E-Scooter in Italien

Die Helmpflicht gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, mit denen die Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni die hohe Zahl von mehr als 3.000 Verkehrstoten pro Jahr senken will. Dazu wurde auch das Bußgeld fürs Telefonieren am Steuer drastisch erhöht, auf 250 Euro Minimum. E-Scooter, die vor allem in touristischen Zielen verbreitet sind, müssen jetzt auch ein Nummernschild haben. Bisher gab es nur für Minderjährige eine Helmpflicht.

Verkehrs-Allianz beklagt "totales Chaos"

In den Großstädten hielt die Polizei am Wochenende viele E-Tretroller-Fahrer an, die ohne Kopfschutz unterwegs waren. Das führte immer wieder zu längeren Diskussionen. Zudem waren die Telefonleitungen von E-Scooter-Vermietern wie Lime und Dott dauerbesetzt. Italiens Allianz für nachhaltige Mobilität, in der sowohl Verbraucher als auch Unternehmen zusammengeschlossen sind, sprach von "totalem Chaos".