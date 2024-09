TÜV plädiert für Feedback-Fahrten mit Experten

88 Prozent der befragten Menschen möchten allerdings selbst "so lange es geht" über die eigene Mobilität entscheiden. Für 72 Prozent ist das Autofahren sogar eine Voraussetzung, um am sozialen Leben teilhaben zu können. In Deutschland hat die Fahrerlaubnis für Autos und Motorräder grundsätzlich kein Verfallsdatum. Sie gilt ein Leben lang. Ausnahmen gelten nur für Lkw-Fahrer.