Verkehrsstatistik Steinen: Jede Woche gibt es eine Unfallflucht

Bürgermeister Gunther Braun, der die Bilanz-Konferenz am Mittwoch eröffnete, schickte vorweg: „Ich hoffe, Steinen ist nach wie vor eine heile Welt und nicht Sodom und Gomorrha.“ Dem Stadt-Oberhaupt ist wichtig, dass der Polizeiposten im Haus der Sicherheit ausgebaut wird. In der Gemeinderatssitzung in zehn Tagen sollen die Weichen endgültig gestellt werden für eine Investition in Höhe einer knappen halben Million Euro. Braun deutete an, dass der Neubau des Kreisklinikums „mehr Verkehr, mehr Interesse an der Gemeinde, aber auch mehr Begleiterscheinungen bringen wird“.