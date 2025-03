Verkehrsunfall: Kollision mit Linienbus

Notgedrungen sei sie am Steuer des Wagens einer Bekannten gesessen, welche sich kurz zuvor an der Hand verletzt habe. Dadurch sei sie in der Königsberger Straße in eine Stresssituation geraten, da sie das Auto nicht richtig bedienen konnte, sagte die Frau der Polizei gegenüber aus.

Zudem verwechselte sie dann wohl das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr in der Folge in den an der Bushaltestelle haltenden Linienbus.