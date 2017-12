Verlängerte Kündigungsfrist Für Millionen Autofahrer wird die Kfz-Versicherung teurer

Nachrichten-Ticker

08:00 Türkei wirft Trump Öffnung der "Büchse der Pandora" vor

Ankara - Der türkische Premier Binali Yildirim hat die Erklärung von US-Präsident Donald Trump zur Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels als unverantwortlich zurückgewiesen. Mit dieser Entscheidung sei in der Region die Büchse der Pandora geöffnet worden, hieß es in einer Mitteilung Yildirims. Der Schritt sei ein Beispiel für "totale Verantwortungslosigkeit" und werde schwere Konsequenzen für den Frieden in der Region haben. Am US-Generalkonsulat in Istanbul kam es in der Nacht zu Protesten.

07:54 Hugh Laurie startet Suchaktion für fehlgeleitetes Geschenk

London - Der britische Schauspieler Hugh Laurie versucht sich als Weihnachtsretter. Ein fehlgeleitetes Paket brachte ihn dazu, einen Aufruf auf Twitter zu starten. "Vernarrte Eltern/Onkel/Tante - mir wurde fälschlicherweise euer Paket zugestellt, und ich finde keine Möglichkeit, es an Amazon zurückzusenden, damit ihr es sicher bekommt", schrieb der 58-Jährige. Dazu postete er ein Foto von zwei Lernspielen, die in dem Paket enthalten waren. "Wenn ihr die dritte Sache nennen könnt, schicke ich euch das Paket direkt zu."

07:47 "Shape Of You" wird wohl Deutschlands Hit des Jahres

Baden-Baden - "Shape Of You" von Singer-Songwriter Ed Sheeran ist der bisherige Hit des Jahres in Deutschland. In einer Jahrestrends genannten Auswertung der Offiziellen Deutschen Charts bis Ende November kommt der Song des Briten auf Platz eins, wie GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilte. Platz zwei erreicht das eingängige "Despacito" von Luis Fonsi feat. Daddy Yankee. Platz eins bei den deutschsprachigen Singles ist das Lied "Was du Liebe nennst" des Rappers Bausa.

07:45 Bergungsarbeiten nach Zugunglück in NRW dauern an

Meerbusch - Nach dem Zugunglück von Meerbusch in NRW sind die Räumungsarbeiten an der Unfallstelle in der Nacht zum Donnerstag fortgesetzt worden. Mit einem Spezialkran werden nach Angaben der Deutschen Bahn die entgleisten und umgestürzten Waggons geborgen. Auch Teile der Oberleitung würden abgebaut. Bei den Arbeiten sei der anvisierte Zeitplan bisher eingehalten worden, sagte eine Sprecherin der Bahn am Morgen. In Meerbusch-Osterath war am Dienstagabend ein Regionalexpress auf einen Güterzug aufgefahren.

06:00 Gabriel kritisiert US-Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat die Anerkennung Jerusalems als Israels Hauptstadt durch die USA kritisiert. Es bestehe das Risiko, dass die ohnehin schwierige Lage im Nahen Osten noch weiter eskaliere, sagte der geschäftsführende Minister in den ARD-"Tagesthemen" zur Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Der Beschluss beinhalte die große Gefahr, "Öl ins Feuer zu gießen". Trump hatte in einem international höchst umstrittenen Schritt die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt des Staates Israel verkündet.