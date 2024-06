Verlässliche Ferienbetreuung: Abenteuertag in Langenau

Bereits im Vorjahr erwies sich das Angebot des SAK als sehr beliebt bei der Zielgruppe, den sechs- bis zwölfjährigen Kindern. Ort des Geschehens in der beiden geplanten Ferienwochen ist erneut die Löwenzahnhalle und ihre Außenanlagen in Langenau – ein idealer, Ort, da die eigentlich für draußen angedachten Aktionswochen bei schlechtem Wetter in die Halle ausweichen können.