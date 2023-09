Einiges hat die Buchmesse neu organisiert: Statt stundenlangem Anstehen an Ständen überall auf der Messe gibt es erstmals ein "Meet the Author"-Areal, in dem man vorab einen Termin buchen kann. Die Publikumsveranstaltungen in der Stadt ("Bookfest") finden erstmals ausschließlich in Buchhandlungen, Büchereien und Bibliotheken statt. Neu ist auch ein spezielles Angebot für Familien unter dem Namen "Frankfurt Kids Festival".

Norwegen wird Gastland 2025

Norwegen wird Gastland der Leipziger Buchmesse 2025. Für die norwegische Literatur sei dies eine einmalige Chance, deutsche Leserinnen und Leser zu erreichen und zu begeistern, teilte der Veranstalter am Mittwoch in Leipzig mit. Es soll um aktuelle Themen gehen, aber auch um die Verlagsentwicklung in dem skandinavischen Land.