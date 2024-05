„Großes Ereignis“

Der Stuttgarter Staatssekretär Arne Braun war zum ersten Mal beim Hebelfest in Hausen und freute sich: „Es hat sich gelohnt zu kommen. So klein der Ort Hausen sein mag, so groß ist das Herz für den Heimatdichter Johann Peter Hebel.“ Die Preisverleihung sei ein großes Ereignis.

Kretz zeigt sich bewegt

Seit einigen Jahren setze sich die Landesregierung verstärkt für die Förderung der Regionalsprachen ein, so Braun weiter. Mit Pierre Kretz werde nun ein Autor geehrt, dessen Texte symbolisch für ein „grenzüberschreitendes Gefühl“ stünden. Bei der Übergabe des Preises zeigte sich Pierre Kretz sichtlich bewegt.