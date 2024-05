"Die grundlegende Eigenschaft eines guten Lügners ist ein ausgezeichnetes Gedächtnis", sagte Polanski der Wochenzeitung "Paris Match" Ende Dezember 2019. In dem Gespräch verwies der Regisseur auf Aussagen der Darstellerin in einem englischen Magazin, in dem sie gesagt habe, dass sie von ihm fasziniert gewesen sei und seine Geliebte werden wollte. Sie habe ihn wahrscheinlich mehr begehrt als er wollte. Lewis hatte zu dem von Polanski zitiertem Interview erklärt, zahlreiche ihr zugeschriebenen Zitate seien nicht exakt.

Lewis hatte Polanski 2010 beschuldigt, sie in den 1980er Jahren sexuell missbraucht zu haben. Sie sei zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt gewesen. Die Britin hatte unter seiner Regie in dem Abenteuerfilm "Piraten" aus dem Jahr 1986 mitgespielt.