Die Fotografische Gesellschaft Dreiland lädt zur neuen Ausstellung „Geometrische Perspektiven: Strukturen und Linien – Ein Blick auf Basel und Umgebung“ im Atelier 5 im Kesselhaus in Friedlingen ein. Die Ausstellung zeigt Fotografien von Wolfgang Nierhaus, welche die klaren Formen und Linien moderner Gebäude in den Vordergrund rücken. Die Vernissage findet am Samstag, 10. Mai, 17 Uhr, statt. Geöffnet ist die Ausstellung außerdem am Sonntag, 11. Mai, von 11 bis 18 Uhr (mit musikalischen Einlagen ab 13 sowie ab 14 Uhr, es erklingen Ukulele und Hackbrett), am Samstag und Sonntag, 17. und 18 Mai, von 15 bis 18 Uhr, sowie am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Mai, von 13 bis 18 Uhr.