Mit dem Wunsch nach einer Verpackungssteuer steht Schopfheim im Landkreis Lörrach nicht alleine da. Auch in Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein gibt es Forderungen danach. Diana Stöcker, Oberbürgermeisterin von Weil am Rhein, hat ebenfalls Sympathie für die Abgabe gezeigt.

Weitere Themen

Abseits der Verpackungssteuer befasst sich der Gemeinderat am Montag, 17. März, ab 18 Uhr im Rathaus unter anderem auch mit dem Ende des Schlachthauses in Raitbach, der Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplänen (bei diesem Thema hatte es Einwände des Landratsamts gegeben) sowie Bauangelegenheiten. Darunter fallen beispielsweise der Vorhaben- und Erschließungsplans „Holzmatt“ in Langenau und der Bebauungsplan „An der Wiese“.