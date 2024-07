Schwacher Auftakt war "Hypothek"

"Ich habe heute echt gut gespielt und den dritten Satz gestern auch gut. Die ersten beiden waren zu viel Hypothek", sagte Struff nach seinem schwachen Start ins Match tags zuvor: "Das war einfach schlecht von mir."

Die Partie war am Freitagnachmittag wegen Regens unterbrochen und nicht wieder aufgenommen worden. Sie wurde am Samstag beim Stande von 1:1 im vierten Satz fortgesetzt, aber noch einmal wegen Regens unterbrochen. Zudem hatte sich zuvor auch der Spielbeginn auf den nicht-überdachten Plätzen verzögert, so dass sich Struff in Geduld üben musste.