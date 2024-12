Versammlung mit Wahlen: Der Eisenbahner Musikverein will eingetragener Verein werden

Rückblick: Der Vorsitzende Daniel Nösel berichtete, dass dem Verein das Vereinslokal im alten Bahnbetriebswerk in Haltingen im vergangenen Jahr gekündigt worden sei. Auf der Suche nach einer neuen Bleibe sei man in Märkt fündig geworden, ab Ende Januar könne die Vereinstätigkeit in der Märkter Altrheinhalle wieder aufgenommen werden. Für die Zukunft sei geplant, den Status als eingetragenen Verein anzustreben.

Im vergangenen Jahr fanden Konzerte an Anlässen wie dem Bürgerfest in Wittlingen, dem Sommerfest in Hauingen, einer Matinee im Läublinpark und einem Auftritt am Bootssteg in Weil statt. Schriftführerin Stefanie Thoma ließ weitere wichtige Termine Revue passieren: das Jahreskonzert im Mai in der Gemeindehalle St. Peter und Paul und Konzerte am Gemeindefest von St. Peter und Paul, beim Mittsommerfest in Wittlingen, beim Cargofest, beim Winzerfest in Haltingen und beim Nikolausfest von St. Peter und Paul.