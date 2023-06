Verschwendung Vereinbarung gegen Lebensmittelabfälle im Handel geplant

Jährlich landen in Deutschland elf Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll, wie die Regierung nach Daten für 2020 an die EU-Kommission berichtet hatte. Dabei entstand der Großteil mit 59 Prozent in privaten Haushalten. Weitere 17 Prozent fielen in Restaurants und Kantinen an, 15 Prozent in der Verarbeitung, 7 Prozent im Handel und 2 Prozent in der Landwirtschaft.