Los Angeles - Ihre Rolle als unterkühlte Krankenschwester in "Einer flog über das Kuckucksnest" machte sie weltbekannt: Die US-Schauspielerin Louise Fletcher ist tot. Nach Angaben ihres Sohnes starb sie am Freitag im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus in Südfrankreich, wie das US-Filmportal "Hollywood Reporter" berichtete. Ihr Sprecher David Shaul habe den Tod der Schauspielerin bestätigt, berichteten die "New York Times" und "Deadline.com" am Samstag.